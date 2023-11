Der Wald gehört uns nicht allein

Wenn man in Wagrain einen idyllischen Herbstspaziergang durch den Lärchenwald machen will, wird man enttäuscht. Wer hier oft geht, wird bemerken, dass das Waldwegerl in den letzten Jahren stetig zu einer Waldstraße mutiert ist.

Im Sommer wird von der Natur all das mit der Motorsense beseitigt, das am Weg "nichts zu suchen" hat. Im Herbst werden Laub und Fichtenzapfen mit dem Laubbläser beseitigt. Wird im Winter vielleicht bald mit der Schneefräse ein "gscheiter" Weg präpariert? Vom Lärm und den verheerenden Folgen für die Kleinstlebewesen und die großen Waldbewohner ganz zu schweigen.

Die Ordnung der Natur wird vom Menschen sehr gerne als Unordnung gedeutet. Daheim im eigenen Garten soll das jeder machen, wie er will, doch frage ich mich, ob wir den wenigen natürlichen Wegerln, die durch unsere Wälder führen, gerade diesen menschlichen Ordnungssinn aufzwingen müssen?



Johanna Springer, 5602 Wagrain