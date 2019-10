Der Weltspartag ist längst obsolet

Gewiss ist Sparen richtig und wichtig. Es erfordert normalerweise zwar Konsumeinschränkungen, aber es ermöglicht Vermögensbildung, Vorsorge für Not- und Krisenfälle sowie die Finanzierung höherpreisiger Anschaffungen. Allerdings müsste die Nettoverzinsung zumindest die Inflationsrate abdecken, sodass der reale Geldwert nicht geschmälert wird.

Faktum ist, die Geld- und Zinspolitik der Europäischen Zentralbank schädigt und verhöhnt alle Sparer - auch jene, die Wertpapiere besitzen. Europaweit haben die Sparer durch die Maßnahmen der EZB kaum vorstellbare Milliardenverluste erlitten, und so soll es angeblich auch in den kommenden Jahren bleiben. Nur für die großen Kreditnehmer bzw. Schulder war und ist diese Geld- und Zinspolitik der EZU zum Nachteil der Sparer ein zweifellos unseriöser Vorteil. Aber wie lange noch? Dass die Banken die ihnen oktruierten Bedingungen erfüllen (müssen) und dazu noch aufwendige Weltspartage veranstalten, ist für Sparer, die redlich erworbenes und erspartes Geld den Banken anvertrauen, weder vertrauenserweckend noch nutzbringend, denn die schleichende Geldentwertung zerrt am realen Wert der Ersparnisse.

Franz Kraihamer, 5081 Anif