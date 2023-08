Der Wert eines Menschenlebens

Gott sei dank gibt es auch die vielen anderen, denen ihre Mitmenschen nicht egal sind und gerade in Zeiten wie diesen vollen Einsatz leisten - die Rettungskräfte der Hilfsorganisationen, des Katastrophenschutzes, der Polizei, viele Nachbarinnen von Schicksalsschlägen Betroffenen und so weiter - und nicht nur Extrembergsteiger, die am K2 ihren verunglückten sterbenden Aufstiegshelfer alleine liegen lassen, Schlepper, die für den Tod so vieler Flüchtlinge im Mittelmeer verantwortlich sind, die Waffenindustrie, deren Gier Millionen von Menschen das Leben kostet.

Damit will ich nicht die Handlungen der einen den anderen "aufrechnen", aber sich auch immer wieder die gelebte Hilfsbereitschaft und Solidarität so vieler Menschen bewusst zu machen, ermöglicht es mir, die weltweiten Gräueltaten der Vergangenheit und heute halbwegs zu ertragen.

Hans Riedler, 4040 Linz