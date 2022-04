Der Westen ist in der Pflicht

Erstens, auf Grund der fatalen Fehleinschätzung der Person "Putins" und der daraus resultierenden Geschäftspolitik in den letzten Jahrzehnten, die zu massiven Abhängigkeiten geführt hat. Zweitens, auf Grund der "empathielosen" Ausdehnung der Nato bis in die "Vorhöfe" Russlands. Das Negieren der von Putin gemachten Warnungen, wie bei der Sicherheitskonferenz 2007 in München, hat die Lage nicht verbessert. Putin hat sich in den letzten fünfzehn Jahren step by step vom Westen distanziert und neue Verbündete gesucht, wie China, Indien und die Türkei. Die EU hat diese Entwicklung ignoriert, anstelle den Dialog aufrecht zu erhalten. Der Westen, EU und Nato haben nun die verdammte Pflicht, alles zu tun, um nicht in den von Putin initiierten "Bruderkrieg" militärisch hinein gezogen zu werden. Der phantasielose Vorschlag der EU-Kommissionspräsidentin, die Ukraine rasch in die EU einzubetten, ist hierbei als gefährliche Drohung zu werten. Es ist auch wenig hilfreich, dass einerseits Präsident Selenskyj unerfüllbare Forderungen den Parlamenten ausrichtet und andererseits realitätsfremde Wortspenden kommen, die auf ein sofortiges Energie-Embargo abzielen. Welches eine wirtschaftliche Stagnation und zigtausende Arbeitslose implementieren würde. Hausverstand in der Politik ist mehr denn je gefragt!



Gerhard Renz, 5400 Hallein