"Salzburg ist auch ohne Windräder komplett", meint der Landeshauptmann - ob er nicht irrt? Auch in Salzburg, auch im Lungau sind die Auswirkungen des Klimawandels (Starkregen, Hagel, Stürme, extreme Trockenheit) seit Jahren spürbar. Die Wasserkraft im Lungau ist bereits ausgereizt; viele Bäche und Flüsse sind verbaut. Für Photovoltaikanlagen wäre allerdings Platz, und Windräder fehlen zur Gänze.

Die Lungauer Bürgermeister und Gemeinderäte haben vorrangig touristische Aspekte im Blick. Einzelne Gastronomen behaupten, Windräder beeinträchtigten die Schönheit des Lungaus. Sind die vielen Liftanlagen schön? Um Schönheit geht es in diesem Fall nicht, meine ich. Gerade Gastronomiebetriebe und Liftanlagen verbrauchen enorm viel Strom. Warum darf dieser nicht durch Wind gewonnen werden? Wir hinken im Land sowie national den vorgegebenen Zielen beschämend nach. Statt geplanter 234.000 Tonnen CO2-Einspa- rung wurden erst 67.000 Tonnen eingespart. Dem Bund drohen bis zu zehn Milliarden Euro Strafzahlungen. Das Erreichen der Klimaziele rückt in weite Ferne.

Eine 16-jährige Schwedin muss der etablierten Politik klarmachen, dass niemand am Klimaschutz vorbeikommt. Auch der Lungau nicht! Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen manche Menschen Mauern, manche bauen Windräder.





Elisabeth Pirker, 5580 Tamsweg