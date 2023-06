Der Wolf dient als Ablenkmanöver

Es ist schon bemerkenswert, wie in Gesellschaft und Medien die Sorgen einer winzigen Minderheit zur landesweiten Empörung aufgebauscht werden, wenn sich ein paar Wölfe im Land ihren blutigen "Zehent" von den zumeist unbeaufsichtigten Almtieren holen.

Statt sich auf Schadenausgleich und Vorsorge zu konzentrieren, versetzen die Männer und Frauen an den politischen Hebeln Himmel und Hölle in Aufruhr, um von den wahren und existenziellen Sorgen ganz vieler Menschen in unserem Land abzulenken.

Jeder Fünfte ist hierzulande von Armut bedroht, die Energierechnung eines landeseigenen Stromerzeugers trägt nicht unwesentlich dazu bei. Aber im Schatten von Wolf und Bär lässt sich einfachste populistische Politik betreiben.

Das Nebensächliche wird zum Hauptereignis aufgebläht. Es ist eine Politik, die uns manipuliert und die Ängste und Sorgen von Zehntausenden in unserem Land als nur nebensächlich behandelt.



Winfrid Herbst, 5026 Salzburg