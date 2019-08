Der Wolf hat bei uns keinen Platz

Zum "Lokalpatriot" vom 6. 8. 2019: Sehr geehrter Herr Bayer! Ich bin ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Ich staune und ich ärgere mich auch immer wieder über die Blauäugigkeit der Wolf-Befürworter und ich finde die Aussagen der Bauern am Stammtisch ziemlich treffend.

Für mich ist es unverständlich, dass das Leid der Weidetiere nichts zählt. Und von den Bauern zu verlangen ihre Almen wolfsicher einzuzäunen, zeigt einfach von Unkenntnis der Situation. Ich bin für einen wolffreien Alpenraum. Der Wolf ist kein in seinem Bestand gefährdetes Tier und er hat bei uns einfach keinen Platz. Ich will, dass auch meine Enkelkinder noch bewirtschaftete Almen vorfinden und in den Bergen ungefährdet wandern gehen können.







Anna Steiner, 5163 Mattsee