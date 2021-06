Der Wolf holt sich, was ungeschützt ist

Sehr geehrter Herr Landesrat DI Dr. Schwaiger! Erlauben Sie eine provokante Frage: Wollen unsere Landwirte keine vorbeugende Lösung zum Schutz der Schafe? Ich werde das Gefühl nicht los, das ist Taktik, um eine neuerliche Ausrottung des Wolfes zu erzwingen. Diese Worte zu den unschönen Vorfällen bzw. die Bilder in den Medien setzen sich sehr wohl in den Köpfen der Bevölkerung fest. Und so wird gezielt Stimmung gegen den Wolf gemacht.

Sind Sie der Meinung, dass bei einer Freigabe zum Abschuss eines Problemwolfs nur Problemwölfe entnommen werden und nicht das große Halali ausgerufen wird? Wie wollen Sie der Zuwanderung von Wölfen aus den benachbarten Ländern Herr werden? Alles abschießen - das ist doch keine Lösung!

Oder stellen Sie einen internationalen Haftbefehl aus, wenn der "böse Wolf" ein Durchziehender war? Wie definieren Sie den "bösen Wolf"? Ich hoffe nicht, indem Sie einen Freibrief an alle Jagdgewehrbesitzer ausgeben.

Für mich ist nicht der Wolf schuld, er ist ein Raubtier, sondern die Landwirte, die nichts für den Schutz ihrer Tiere machen wollen. Sie wollen nicht auf die gewohnte Bequemlichkeit in der Tierhaltung verzichten. Seit Jahrzehnten werden die Tiere im Frühjahr auf die Almen aufgetrieben und vor Beginn des Winters wieder heruntergeholt - natürlich ist das angenehm.

Ganz Europa schafft den Umgang mit der Zuwanderung des Wolfs - warum Salzburg nicht? Wir sind das letzte Alpenland, in das der Wolf zurückkehrt. Das ist nach so vielen Jahren, in denen er abwesend war, zunächst ungewohnt. Trotz der Herausforderung für die Landwirte bzw. die gängige Jagdpraxis ist der Wolf eine Bereicherung. Zum Beispiel, weil Fuchs und Goldschakal wieder einen natürlichen Feind bekommen. Außerdem leiden unsere Wälder unter dem viel zu hohen Wildbestand. Auch hier erweist sich der Wolf als nützlich. Als Raubtier ernährt er sich zu

99 Prozent von Reh- und Rotwild. Schafe stellen nur eine Gelegenheitsbeute dar und dagegen sollte etwas gemacht werden. Tausende Schafe sterben pro Jahr durch Absturz, Steinschlag oder Krankheit.

Ich ersuche um eine faire Chance für den Wolf, der sich nur holt, was ihm ungeschützt geboten wird!



Robert Gassner, 5500 Bischofshofen