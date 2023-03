Der Wolf ist ein Nahrungsopportunist

Wölfe sind physisch sehr leistungsfähig, was sich auch in ihren Wanderbewegungen zeigt. Der Wolf ist ein schneller und ausdauernder Läufer. Allgemein gilt, dass ein Tier an einem Tag bis zu 100 km wandern kann. Der Wolf ist ein Fleisch- und Aasfresser. Den Hauptanteil der Nahrung des Wolfs machen zu ca. 95 Prozent Huftiere aus. In Österreichs Wäldern sind das in erster Linie Rothirsche, Rehe und Gämsen. Der Wolf steht in seinem Lebensraum an der Spitze der Nahrungskette. Er sorgt für eine natürliche Regulierung der Huftierbestände im gleichen Lebensraum, als etwa jene von Rehen und Hirschen. Dabei jagt der Wolf vor allem alte und kranke Tiere.

Der Wolf beeinflusst seine Umgebung aber nicht nur, indem er Tiere erlegt und so die Bestandszahlen reguliert. Die Anwesenheit eines Wolfsrudels hat zum Beispiel auch zur Folge, dass bestimmte Tiere das Jagdrevier des Rudels meiden, etwa Hirsche. Dies wiederum kommt der Vegetation zu Gute, da junge Pflanzen weniger gefressen werden.

Bietet sich die Gelegenheit, erbeutet der Wolf als Nahrungsopportunist auch Nutztiere. Fliehendes Vieh löst diesen Instinkt immer wieder aufs Neue aus, wodurch es vorkommt, dass mehr Tiere gerissen als genutzt werden können. Diese Vorgehensweise brachte ihm das menschlich gefärbte Prädikat "blutrünstig" ein.

Von einem wildlebenden Wolf geht in der Regel keine Gefahr für Menschen aus. Wölfe sind von Natur aus vorsichtige Tiere, die normalerweise Begegnungen mit Menschen meiden. Sie interessieren sich schlicht nicht für uns Menschen - weder nehmen sie uns als Beutetiere noch als Artgenossen wahr.

Ein erwachsener Wolf benötigt durchschnittlich zwei bis drei Kilogramm Fleisch pro Tag. Kleinere Beutetiere wie Hasen oder Frischlinge werden meistens im Ganzen verzehrt. Von einem erbeuteten Rothirsch bleiben durchaus Teile übrig, von denen wiederum Rabenvögel, Füchse, Marder oder Wildschweine profitieren.

Unsere Nutztiere sollten so gut wie möglich geschützt werden! Herdenschutz umfasst alle Maßnahmen, die geeignet sind, Weidevieh vor Schäden durch Beutegreifer zu bewahren bzw. die helfen, das Risiko solcher zu minimieren. Dies kann einerseits durch Vermeidungsstrategien oder durch aktive Abwehrmaßnahmen geschehen. Angriffe von Beutegreifern auf Nutztiere kommen in seinem gesamten Verbreitungsgebiet vor und bergen großes Konfliktpotenzial. Es zeigt sich, dass die von Beutegreifern verursachten Schäden häufig nicht so sehr ein ökonomisches, sondern ein emotionales Problem darstellen. Schäden lassen sich durch derartige Schutzmaßnahmen zumindest minimieren, wenn nicht in manchen Fällen sogar vollständig vermeiden. Dies zeigen Schutzmaßnahmen in Ländern, in denen Beutegreifer wie z. B. der Wolf nie ausgestorben waren, z. B. in Rumänien oder Bulgarien, aber auch neu eingeführte Methoden im Rahmen von Projekten, wie etwa in Norwegen oder auch der Schweiz.

In einer Kulturlandschaft sind große Beutegreifer jedoch auch auf jeden Fall auf die Toleranz des Menschen angewiesen. Der Wolf ist zumeist durch die Zerschneidung seines Lebensraums und den Verkehr gefährdet. Einzelne Tiere werden auch illegal abgeschossen.

Insgesamt zeigt sich jedoch auch, dass es für den Umgang mit dem Wolf keine pauschalen Lösungen geben kann, Nutztiere wie Schafe müssen durch die Schutzmaßnahmen eine mühsame Beute sein.



Robert Gassner, 5500 Bischofshofen