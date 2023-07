Der Wolf ist kein Bösewicht

Ich gehe konform mit dem Brief an die SN von Frau Plöchl (SN, 3. Juli).

Ich bin der Meinung, man sollte betroffene Bauern unterstützen bei den Versuchen, Wolfsangriffe zu verhindern. Hier fehlt mir das nötige Know-how, um entsprechende Ratschläge zu erteilen (Zäune, Hirten, Hirtenhunde und so weiter).

Die Meinung von Frau Plöchl teile ich insofern, da ich nicht mitansehen kann, wie Kälber ihren Müttern entrissen werden und lange Transporte mitmachen müssen. Von der qualvollen Massentierhaltung gar nicht zu sprechen. Die Beispiele in besagtem Brief sind ja alle belegbar und tragisch genug. Dürfen wir in derart hohem Ausmaß entscheiden, wann ein Tier getötet werden darf beziehungsweise muss? Den Wolf als Bösewicht hinzustellen, ist jedenfalls der falsche Weg.





Gerhard Bergermayer, 1030 Wien