Der Wolf ist mit unserer Almwirtschaft nicht vereinbar

Mit großem Interesse haben wir den kürzlich abgedruckten Artikel "Gewessler macht sich in EU für Wölfe stark" (SN, 3. 2.) zum Thema Wölfe und Wolfsschutz gelesen. Ganz im Gegensatz zur EU-Kommission sind wir der Meinung, dass der Schutzstatus des Wolfes zu schwächen ist.

Ist es keine Tierquälerei, wenn der Wolf seine Beute grausamst zerfleischt und diese dann mit großen Schmerzen verbluten lässt? Ohne den Wolf würde den Tieren ein großes Leid erspart bleiben. Die betroffenen Problemwölfe würden ohne großes Leid geschossen werden.

Durch eine steigende Anzahl an Wolfsrissen würde die traditionelle Almwirtschaft durch wirtschaftliche Schäden und auch aufgrund der emotionalen Belastung der Landwirte nicht mehr so ausgeprägt durchgeführt werden. Ohne eine Beweidung dieser Flächen wäre die Artenvielfalt gefährdet. Das Bild der Almen würde sich auch stark ändern, wodurch weniger Touristen in Almregionen Urlaub machen würden. Was eine Verringerung der wirtschaftlichen Leistung dieses Sektors zur Folge hätte.

Uns ist es ein großes Anliegen, dass der Schutzstatus des Wolfes noch einmal überdacht wird und somit die traditionelle Almwirtschaft auch in Zukunft möglich bleibt.



Jakob Diegruber und Simon Lederer, HTL Saalfelden