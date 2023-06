Der Wolf ist nicht besser als wir ...

Alle gegen einen, alle gegen den Wolf. Empört werden Fotos von Wolfsopfern veröffentlicht. Ich nehme an, dass unter den empörten Wolfsgegnern viele dabei sind, die immer noch Fleisch essen und Milchprodukte verwenden. Dann empfehle ich, doch einmal einen Kälbertransport zu begleiten. Wenige Wochen alte Kälber, die der Mutter entrissen, auf qualvollen langen Fahrten kreuz und quer durch Europa und sogar in den Osten transportiert werden. Schweine und Geflügel aus qualvoller Massentierhaltung, Schafe, nach Asien transportiert, mit Schiffen über das Mittelmeer, eng zusammengepfercht, sie verletzen sich, sterben und werden einfach ins Wasser geworfen.

Wir dürfen das alles, oder? Empört deuten wir mit dem Zeigefinger auf den Bösewicht Wolf, der so dumm ist, dass er Weidevieh nicht von Wild unterscheiden kann und deshalb wieder ausgerottet gehört. Und was ist mit unserer Intelligenz? Wir sind nicht imstande und vor allem nicht willens über den Schutz des Almviehs überhaupt nachzudenken. Täglich müssen wir uns in den Nachrichten neue Schreckensbotschaften anhören, Gottseidank gibt es den bösen Wolf, den können wir wenigstens wieder ausrotten. Dann ist alles wieder gut und die Welt wieder in Ordnung.





, Heidrun Plöchl