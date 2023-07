Der Wolf meidet gut geschützte Schafe

Bezugnehmend auf den Leserbrief von Frau Anneliese Hartl aus Leogang, die mich auffordert, die "Bauersleute" bei der Bergung von schwer verletzen Schafen zu unterstützen, frage ich mich, weshalb domestizierte Tiere, die der menschlichen Fleischproduktion dienen, ungeschützt, ohne Herdenschutzmaßnahmen auf der Alm ausgesetzt werden?

Laut Dr. Kurt Kotrschal in "Der Wolf und wir" (2022) war der Wolf 2021 für weniger als 3% der auf Almen verloren gegangenen Schafen verantwortlich. Die Hauptursachen für Todesfälle sind Absturz, Blitzschlag, Wetterlagen, Steinschlag und Krankheiten. Domestizierte Tiere, wie zum Beispiel Schafe, stehen nur sehr selten auf der Speisekarte des Wolfs. Weniger als ein Prozent macht ihr Anteil aus. Solange Schafe gut geschützt sind, meiden Wölfe die Herden!

Frau Hartl möchte ich angesichts ihrer Tierschutz-Bedenken bitten, sich Schächtungen und Schlachtungen von ich-bewussten, leidfähigen Schafen wirklich anzusehen, mit allem was dazu gehört - auch den Tiertransporten in Drittländer und grausamen Schächtungen in Hinterhöfen Österreichs. Jährlich werden rund 200.000 Schafe für den menschlichen Gaumen getötet.

Andrea Hagn, 5400 Hallein