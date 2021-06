Der Wolf und die Bauern

Ich habe am 12. 6. 2021 den Leserbrief von Herrn Franz Sendlhofer "In den Alpen ist kein Platz für den Wolf" gelesen und möchte gerne meine Meinung dazu äußern, auch wenn ich eventuell nur eine naive 14-jährige Schülerin bin. Herr Sendlhofer schreibt in seinem Leserbrief, dass die Existenz des Wolfes nutzlos sei, da er den Menschen in erster Linie keinen Vorteil bringe und er dessen Schutz daher sehr widersinnig finde.

Der Wolf war vor den Menschen in den Alpen und die Menschen haben ihm Lebensraum weggenommen - nicht umgekehrt. Auch wenn ich verstehe, dass Wölfe in Wohngebieten ein Problem darstellen, finde ich die Einstellung "alles was mir nix bringt, hat keine Berechtigung zu leben" sehr fragwürdig, egoistisch und engstirnig. Und ich finde die Tatsache, dass Bauern jammern, wie qualvoll es sei, ein totes Schaf zu sehen, interessant, da die meisten Bauern ihre Nutztiere, sobald ihre "Leistung" nachlässt, selbst zu Fleisch verarbeiten. Der Wolf tötet Tiere, weil er sie selbst braucht, das ist, finde ich, vollkommen gerechtfertigt, wir machen das ja schließlich auch. Und wenn Bauern nicht bereit sind, ihre Tiere ausreichend zu schützen, dann sind sie selbst schuld. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass der Begriff "Raubtier" nicht korrekt ist, denn Raub ist ein Verbrechen und soweit ich weiß, können Tiere keine Verbrechen begehen.







Chiara Lehner (14 Jahre), 5061 Elsbethen