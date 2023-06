Der Wolf wird und soll auch bleiben

Dass unsere Landwirte jede Unterstützung, die ihnen einen besseren Schutz ihrer Nutztiere ermöglichen würde, ablehnen, macht mich schon sehr nachdenklich. Wollen sie weiterhin die bisher angenehme Tierhaltung erzwingen? Wer Tiere halten will und damit Geld verdient, ist auch verpflichtet, Geld zu investieren, um diesen Tieren nicht nur Lebensqualität zu ermöglichen, sondern sie auch zu schützen.

Domestizierte Schafe sind Haustiere, die den Gefahren in der Wildnis hilflos ausgeliefert sind. Deshalb würden jährlich Tausende Schafe sterben, nicht nur durch den Wolf, weil sie in Österreich "auf Almen ausgesetzt" werden. Bei der Almhaltung von Schafen bedeutet das, dass es eine Behirtung und einen Schutz vor großen Beutegreifern geben muss sowie einen Nachtpferch. Schuld am Leid ist hier nicht der Wolf, sondern die Vernachlässigung durch den Menschen. Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass man absichtlich diese Schafe opfert, um gegen den Wolf zu hetzen und seine Ausrottung fordern zu können.

Die Anzeige von DDr. Balluch vom VgT gegen Landwirte scheint der richtige Weg zu sein. Gegen Landwirte, die nicht nur Schafe unbeaufsichtigt auf den Almen den Wölfen ausliefern, die ihre Kälber unter größten Qualen Transporteuren/Tierquälern übergeben, um sie nach Libyen zu transportieren, Landwirte, die ihre Schafe am eigenen Hof zum Schächten an Muslime ohne Tierarzt überlassen - genau diese Menschen argumentieren, wie groß das Tierleid der getöteten Schafe sei! Die Politik sollte unseren Landwirten die Wahrheit sagen: Dass der Wolf bleiben wird und sie ihre Tiere schützen müssen.



Robert Gassner, 5500 Bischofshofen