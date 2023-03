Der zugemüllte Rosenhügel ist kein schöner Anblick

Am Abend des 21. März ging ich (Jahrgang 1973) um halb 5 von der Arbeit durch den Mirabellgarten Richtung Bahnhof auch am Rosenhügel vorbei. (Blick auf das Paracelsusbad)

Rund um den Rosenhügel liegen zahllose Jugendliche auf Grund des schönen

Wetters in der Wiese und genießen die Sonne.

Am nächsten Morgen um 7 Uhr früh ging ich vom Bahnhof in die entgegengesetzte

Richtung zur Arbeit wieder durch den Mirabellgarten am Rosenhügel vorbei.

Diesmal genossen die unzähligen Plastikflaschen, Papier-und Plastiksackerl, Dosen

usw. die Ruhe am Morgen in der Wiese rund um den Rosenhügel.

Schade! Zahllose Mülleimer stehen in nächster Nähe!!

Katharina Huber, 5204 Straßwalchen