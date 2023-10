Desinfektionsspender beim Geschäftseingang

Während in vielen Geschäften seit der Pandemie die Desinfektionsspender weiterhin genützt werden können und auch gut gefüllt sind, habe ich bei einem großen Supermarkt in der Holzbauer-Straße (Nähe Alpenstraße) mit Erstaunen gesehen, dass sich anstatt der Spenderflüssigkeit Unrat aller Art in der Behältervorrichtung befindet.

Kontrolliert denn keiner der Mitarbeiter, was da nicht in Ordnung ist? Immerhin wird ja viel in diesem großen Geschäft eingekauft, vor allem sind (unverpacktes) Obst und Gemüse ja selbst auszusuchen und die Hygiene sollte doch an vorderster Stelle sein.

In diesem Fall muss man sagen, dass das Plus, das dieser Markt in seinem Firmenwortlaut hat, nicht passt, sondern ein dickes Minus stehen müsste.

Vielleicht liest einer der zuständigen Damen oder Herren meine Reklamation und bringt das umgehend in Ordnung bzw. wird dafür gesorgt, dass hier nicht am falschen Platz "gespart wird. Dann gibt's sicher wieder ein Plus . . .

Ingrid Wagner, 5020 Salzburg