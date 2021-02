Desinformation bei Abschiebungen

Warum wird bei Abschiebungen nicht über die Gründe der Abschiebungen - sondern nur über das parteipolitische Hickhack berichtet? Eher zufällig erfährt man, dass die Abschiebung erst nach fünfmaligem negativem Asylbescheid erfolgt ist, dass es sich nicht nur um drei minderjährige Schülerinnen, sondern vor allem um deren Mütter handelt, die sich jahrelang illegal in Österreich aufhielten, die Asylbehörden nach Strich und Faden belogen haben, nach einer erfolgreichen Abschiebung wieder illegal nach Österreich zurückgekommen sind und immer wieder unter dem Titel des humanitären Bleiberechts eine Abschiebung verhindern konnten. Was hat das alles mit Kinderrechten zu tun, wenn minderjährige Kinder mit ihren Müttern in die sichere Heimat zurückkehren sollen?





DI Martin Dietmann, 5303 Thalgau