Detailfragen zur Krisensicherheit

In Ihrem Artikel "Krisensicherheit weiter umstritten" vom 15. Juni informieren Sie über das Prozedere des Gesetzesentwurfs zur Krisensicherheit, die Eckpunkte des geplanten Gesetzes sowie die Arten von Krisen, in denen das Gesetz zur Anwendung kommen soll.

Zwei ganz entscheidende Punkte wurden nach meiner Meinung in diesem Artikel nicht erwähnt: Wer entscheidet, nach welchen Kriterien und wann in einer der angeführten Krisen (zum Beispiel Gefahr außergewöhnlichen Ausmaßes für die öffentliche Gesundheit, für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, für die Umwelt, und so weiter) das Gesetz in Kraft treten soll? Das Parlament in einer Abstimmung, ein Expertengremium oder die Regierung per Verordnung?

Und wie verhält sich dieses geplante Gesetz zu den Grundgesetzen? Können verfassungsmäßige Grundrechte dann außer Kraft gesetzt und persönliche Freiheiten eingeschränkt werden? Und wenn ja, in welchem Maße? Ich glaube, dies sind ganz entscheidende Fragen, deren Beantwortung Ihre Berichterstattung uns Lesern vorerst noch schuldig ist.

Dr. med. Ernst Lehner, 8510 Stainz