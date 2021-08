Deutsche Bundestagswahl

In Deutschland findet am 26. September die Wahl zum deutschen Bundestag statt, die heiße Phase des Wahlkampfs hat begonnen. In der Afghanistankrise herrscht unter den wahlwerbenden Parteien weitgehende Einigkeit darüber, eine überschaubare Zahl durch die Taliban besonders gefährdeter Menschen aufzunehmen. Es gibt dort auch keine absurden Abschiebedebatten, wie sie unser Innenminister vor sich herträgt. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Die Haltung der österreichischen Regierung findet sich auch in der AfD wieder, mit der sonst niemand in unserem Nachbarland etwas zu tun haben will.

Erhard Sandner, 5081 Anif