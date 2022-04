Deutsche und Österreicher

Zum "Lokalpatriot" vom 19. 4. 2022 ("Die Wolkenversteher vom Sonnblick & der Kolm Naz"): Lieber Heinz Bayer, ich schätze Ihre Glossen und Artikel ganz besonders. Ihre stilvollen Seitenhiebe auf unsere Lieblingsnachbarn sind immer besonders vergnüglich zu lesen. Heute musste ich aber schmunzeln.

Ich bin sicher, dass Ignaz Rojacher in die Schule und nicht nur zur Schule gegangen ist! Von Alfred Dorfer stammt der schöne Satz: "Der Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern beginnt damit, dass sie zur Schule, wir aber in die Schule gehen."

Lacher sind ihm auch in Deutschland immer sicher.



5020 Salzburg

Manfred Hofer,