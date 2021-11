Deutschland im Widerspruch

Zum Artikel in den SN vom

4. 11. 21 "An der Grenze bahnt sich ein neuer Streit an" Folgendes aus Vorarlberger Sicht:

Der Gotthard-Basistunnel (in Betrieb für Güterverkehr seit

5. 9. 2016) ist mit den Vertragspartnern Schweiz - EU, Deutschland und Italien gebaut worden, um den Warenverkehr auf die Schiene zu verlegen.

Deutschland und Italien haben als Vertragspartner bis heute den zweigleisigen Ausbau nicht einmal geplant, geschweige denn errichtet.

Dies gilt bis dato auch für den Brenner-Basistunnel. Wenn man sich als Vertragspartner so verhält, darf man sich nicht wundern, dass man für dieses Verhalten die Rechnung präsentiert bekommt. Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, und Ska Keller, Grüne im EU-Parlament, zwei deutsche Frauen, die viel über Umweltschutz reden.

Diese zwei Damen haben die Lkw-Lobbyisten von Deutschland bis heute noch nicht überzeugt, dass der zweigleisige Anschluss der Basistunnel bei Inbetriebnahme erfolgt sein soll. Ein Hinweis in eigener Sache: Kostenvoranschlag Gotthard-Basistunnel: 12 Milliarden Schweizer Franken. Tatsächliche Kosten: 12,2 Milliarden Fr. Ich hoffe, dass wir Österreicher beim Brenner-Basistunnel die Kosten auch so im Griff haben wie die Schweizer.





Oswald Klettl, 6922 Wolfurt