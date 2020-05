Deutschland und Tourismus

Das Land Salzburg ist abhängig vom Tourismus. Fast jedes Handeln ist direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig. Tourismus ist weltweit die größte Dienstleistung. Deutschland schließt die Grenzen und wirbt für Urlaub im eigenen Land.

Deutschland nutzt politisch die Krise, um die Tourismuswirtschaft im eigenen Land im Norden, in der Mitte, im Süden zu beflügeln. Nutzen wir die Gelegenheit, den deutschen Gästen den Urlaub schmackhaft zu machen. Urlaub ist "anders", nicht wie daheim, dies will man nicht, dies hat man ständig. Man will Unterhaltung, Ruhe, Kultur, wunderschöne Landschaft, Wandern, Baden, Kulinarik, Event, Rechtsicherheit und vieles mehr, etwas anderes nicht wie daheim. Dann ist Urlaub Entspannung und es kommen die Gäste.





Hans Langreiter, 5761 Maria Alm