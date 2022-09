Dickes Lob für die SN

Die SN haben sich ein dickes Lob verdient! Nicht nur genügt Ihr redaktioneller Teil seit vielen Jahren verlässlich allerhöchsten journalistischen Ansprüchen. Nicht nur hat sich Ihr stellvertretender Chefredakteur Dr. Andreas Koller den ihm jüngst verliehenen Berufstitel Professor redlich verdient.

Auch die Beiträge Ihrer Leserbriefschreiber vom 23. September sind allesamt Weltklasse! Dipl.-Ing. Ferdinand Lichtblau analysiert in seinem Leserbrief anschaulich die Gründe für und Abhilfen gegen Österreichs enormen CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich. Dr. Wolf Dietrich Zuzan kritisiert bedenkenswert das Merit-Order-System als falschen Zugang zur grundsätzlich notwendigen Erhaltung der Rentabilität auch des teuersten "Grenzkraftwerks". Und Dr. Wolfgang Geppert identifiziert verlängerte Ausbildungszeiten und gestiegene Ansprüche künftiger Jungärzte als wesentlichen Grund für eine weitere Verschärfung des Kassenärztemangels. Genau das braucht Österreich jetzt: Keinen "Aufstand der Warmduscher", so der geniale Fritz Messner in seiner gestrigen "Querschläger"-Kolumne, sondern kritische Geister und kreative Köpfe mit unverbrüchlichem Gestaltungswillen. Für unsere Kinder!





Mag. Richard Müller, M.A., 5204 Straßwalchen