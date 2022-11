DickPics - Wie bei den Affen ...

Wenn ich das richtig verstanden habe, so scheint es mittlerweile üblich zu sein, dass Männer ihr Genital fotografieren, um es ungefragt Frauen zu schicken, die sie eben erst kennengelernt haben. Dies soll so verbreitet sein, dass manche Politiker/-innen nach einer gesetzlichen Regelung rufen. Gut. Also der Sachverhalt ist nach einem Blick in die Tierwelt und Befragung von Dr. Freuds Schriften weder neu noch überraschend. Gerade bei unseren nächsten Verwandten - den Affen - sind Reviermarkierungen in der Gruppe mittels zur Schaustellung erigierter Penisse üblich. Ich sehe darin also eher eine Kulturfrage. Ist das wirklich ein Thema der Gesetzgebung? Oder geht es eher um die Frage, ob wir uns in der Lage sehen, uns ein kleinwenig von Affen zu unterscheiden. Ich kann damit gut leben, ein "nackter" Affe zu sein. Aber war die Kulturgeschichte der letzten ein paar tausend Jahre wirklich nur ein Jux? Sitzen wir Männchen immer noch auf Bäumen und winken dem Rudel mit erigierten Penissen zu?

Hans Moor, 5020 Salzburg