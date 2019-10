Die 380-kV-Leitung

An der 380-kV-Leitung sieht man einmal mehr, dass in Salzburg Infrastrukturprojekte nur schwer zu realisieren sind, auch dann, wenn rechtskräftige Genehmigungen vorliegen. Das Bundesverwaltungsgericht hat nach sieben Jahren entgegen allen Einsprüchen das Projekt 380-kV-Freileitung von Kaprun nach Elixhausen genehmigt. Weit mehr als 20 Jahre Planungszeit sind mittlerweile vergangen, die uns allen Steuerzahlern viel Geld gekostet hat.

Auch bei der Hochleistungsbahn im Flachgau zeigt sich das gleiche Muster: Auch hier 20 Jahre Planung, endlose Genehmigungsverfahren, Einsprüche von Bürgerinitiativen mit z.T. nicht nachvollziehbaren Behauptungen und unter Mitwirkung spitzfindiger Rechtsanwälte, deren Namen bei allen Projekten zu finden sind. Mit Neid schaue ich mir als gestandener Salzburger die Umsetzung von Infrastrukturprojekten in Niederösterreich an. Ob Unterflurtrassen, Umfahrungen aber auch der Ausbau des Schienen- und Hochspannungsnetzes wird dort vor allem durch entscheidungsfreudige, die Zukunft im Auge habende, Politiker und Politikerinnen möglichst rasch umgesetzt.

Salzburger Bürgerinitiativen argumentieren oft damit: "Die Freileitung spaltet Salzburg in zwei Teile". Liebe Bürgerinitiativen, diese Argumentation erinnert mich sehr an Politiker, die in den letzten Monaten die verdiente Rechnung präsentiert bekommen haben. Sie werfen dem Projektbetreiber APG auch vor, er wolle Macht demonstrieren. Wenn wer Macht demonstriert, dann sind es die Bürgerinitiativen und deren Rechtsanwälte, die ständig die Landespolitik wegen der Genehmigung in 1. Instanz sowie die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit in Frage stellen. Mit Halbwahrheiten, Unterstellungen, Anwürfen wird immer wieder versucht, Stimmung gegen die Leitung zu machen. Es wird versucht, mit persönlichen Betroffenheiten anders Denkende zu überzeugen, dass nur ihre Sicht auf die Dinge die richtige ist. Alle schreien dz. nach der Energiewende, reden das Elektroauto herbei oder fordern den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Gerade diese Leitung ist eines der zentralen Energiewende-Projekte Österreichs und eignet sich daher nicht für technische Spielereien.

Helmut Tamerl, 5700 Zell am See