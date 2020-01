Die 380-kV-Leitung im europäischen Zusammenhang

Kürzlich las ich in den "Salzburger Nachrichten", dass die EU Österreich und die anderen EU-Staaten verpflichtet, 70% der Leitungskapazität für internationale Durchleitungen vorzuhalten. Dies erinnert an die europäische Industrie- und Transportpolitik. Dort wie bei der Energieproduktion werden lokale Fabriken bzw. Kraftwerke aufgelöst und durch internationale Konstellationen ersetzt. Denn die Sonne scheint halt zuerst in Polen und zuletzt in Portugal und der Wind weht meistens an der Nord- und Ostsee. Die Atomkraftwerke stehen in Frankreich, die Kohlekraftwerke in Polen und alle sollen die europäische Stromversorgung sichern. Also braucht man Leitungen, Hochspannungsleitungen und zwar tausende Kilometer davon.

Dies ähnelt der Automobilindustrie, wo die Autos in Wolfsburg montiert werden, die Motoren aus Österreich und Ungarn kommen, die Getriebe aus Tschechien und der Stahl aus Frankreich. Und dazu braucht man viele Lastwagen auf der Autobahn. "Rollende Landstraße" sagt man dazu.



Martin Bremer, 5084 Großgmain