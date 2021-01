Die Abschiebung integrierter Kinder: Recht oder Unrecht?

Am deprimierenden Fall der 12-jährigen Tina, die jüngst nach Georgien abgeschoben

wurde, zeigt sich zweierlei: Die Geringschätzung der Kinderrechte im

Fremdenrecht und die zunehmende Kälte des derzeitigen rechtsstaatlichen

Ordnungssystems.

Die Gymnasialschülerin Tina wurde in Österreich geboren, hat insgesamt zehn

Jahre hier gelebt und war voll integriert. Dennoch haben in ihrem "Rechtsfall"

öffentliche Ordnungsinteressen die im Verfassungsrang stehenden Kinderrechte

und das Grundrecht auf Schutz des Privatlebens gänzlich zurückgedrängt.

Die Gerichte hätten gegen einen Verbleib Tinas in Österreich entschieden,

deshalb sei eine Abschiebung auch unabwendbar. So wurde es zumindest

von Regierungsvertretern dargestellt.

Die Wahrheit ist indes subtiler: Verwaltungs- und Höchstrichter, aber auch andere

Entscheider haben es durchaus in der Hand, die Spielräume derartiger

Abwägungsentscheidungen zugunsten der Kinder- und Menschenrechte auszunützen.

Es ist eine Grundsatzfrage, was bei solchen Entscheidungen stärker

wiegen soll: Kinderrechte und Grundrechte im Verfassungsrang oder der rigorose

Vollzug fremdenpolizeilicher Ordnungsvorschriften.

Viel zu oft stellen Richter in Urteilen das "öffentliche Interesse an einem strengen

Vollzug der gesetzlichen Einwanderungs- und Aufenthaltsregeln" in den

Vordergrund.

Dies war in Österreich nicht immer so. Es ist kalt geworden in unserem Land:

Kinderrechte und Grundrechte sind Menschenrechte. Ihre Umsetzung ist ohne

eine von Humanität getragene Gesinnung nicht möglich. Die Abschiebung

von integrierten Kindern bleibt ein diesen Rechten widersprechender Akt der

Unmenschlichkeit.





RA Dr. Gerhard Mory, 5020 Salzburg