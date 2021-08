Die Ärzte sollten einer Meinung sein

Wenn Mediziner in den "Salzburger Nachrichten" vom 26. August die Politik aufrufen, etwas gegen die Impfmüdigkeit zu tun, dann muss ich diese Mediziner fragen, warum sie nicht zuerst in ihren Reihen für eine einheitliche Befürwortung der Impfung eintreten. Wie soll ein normaler Bürger sich richtig entscheiden können, wenn sogar Hausärzte die Impfung nicht empfehlen? Man sieht es ja in den Gemeinden, in denen Hausärzte und Bürgermeister sich für die Impfung starkmachen, da ist ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger geimpft.



Walter Hagenauer, 5224 Auerbach