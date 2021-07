Die Afghanen sind nicht so . . .

Ich bin die Mutter von einem mehrfach behinderten 13-jährigen Mädchen und mache seit über sechs Jahren therapeutische Übungen, für die ich täglich zwei bis drei Personen brauche, die die Bewegungen an meiner Tochter ausführen. Weil diese Therapie sehr "personalintensiv" ist, kann sie nicht in der Schule, sondern nur daheim durchgeführt werden. Für viele der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, die zum Großteil bereits in Pension waren, wurde es mit der Zeit körperlich schwierig, weil meine Tochter älter und schwerer wurde. Glücklicherweise bekommen wir bereits seit Jahren Hilfe aus dem benachbarten Flüchtlingsheim.

Diese jungen Männer kommen alle aus Afghanistan. Sie sind Teil des Helfer- und Helferinnenkreises und unterstützen mich ehrenamtlich bei der Therapie in einem Ausmaß, welches ich nur als "Geschenk" bezeichnen kann. In den vielen Jahren waren es insgesamt mehr als zehn junge Männer, die ich kennenlernen durfte und die wie ein Teil "meiner Familie" wurden. Ich habe miterlebt, wie sehr sie sich um Integration bemühen und wie schwer ihnen hier das Leben gemacht wird. Ich habe miterlebt, wie einer von ihnen Österreich verlassen musste, nicht weil er straffällig wurde, sondern nur weil man ihm nicht geglaubt hat. Davor hatte er noch den Ute-Bock-Preis 2021 für ehrenamtliches Engagement erhalten.

Ich habe miterlebt, wie gerade die Afghanen auf den Ämtern und vor Gericht behandelt werden. In Salzburg bekommen sie fast ausschließlich vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einen negativen Bescheid, einfach weil ihr Fluchtgrund nicht geglaubt wird. Es entstand eine Zwei-Klassen-Handhabung: Während Flüchtende aus Syrien fast immer einen positiven Bescheid bekamen, wurden die Asylgesuche von Afghanen meist abgelehnt. Obwohl jeder weiß, dass in Afghanistan seit 40 Jahren Krieg ist. Ich habe miterlebt, wie lange ein Asylverfahrens oder einfach nur die Zustellung eines Bescheids dauern kann. Die afghanischen Asylbewerber verbringen Monate und Jahre ihres Lebens mit Warten, in der Hoffnung sich hier ein Leben aufbauen zu können, in Sicherheit und mit Perspektive. Dann bekommen sie endlich subsidiären Schutz, der ihnen (in zwei mir bekannten Fällen) völlig willkürlich - nämlich ohne Straftat - aberkannt wird. Ein Leben in ständiger Unsicherheit und Angst (wie in ihrem Herkunftsland).

Um mich nicht falsch zu verstehen: Mein Mitgefühl gilt natürlich dem ermordeten 13-jährigen Mädchen und ihrer Familie in Wien. Aber es gilt auch all jenen Afghanen, die hier in Frieden leben, eifrig die Sprache erlernen, gut integriert und um Arbeit bemüht sind, wenn man sie nur lässt. Sie sind wertvolle Menschen und Teil unserer Gesellschaft.



Mirjam Schneeberger, 5023 Salzburg