Die Akzeptanz des Unausweichlichen

Ich gehöre zu einer sehr privilegierten Generation. Wie meine Eltern. Wir sind nämlich die einzigen, die nur Aufschwung kennen. Es geht immer bergauf. Seit dem Ende des 2. Weltkrieges, der jetzt so oft als Vergleich herangezogen wird. Jedes Jahr mehr Umsatz, mehr Tourismus, mehr Geld. Investieren, die Wirtschaft ankurbeln, in schwindelerregenden Höhen tanzen.

Und dann plötzlich: Stillstand. Das erste Mal. In diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt, in diesem Jahrhundert, in diesem, meinem Leben. Im März waren es die Angst vor dem Virus und die Solidarität der vulnerablen Gruppe gegenüber, die uns zu Hause bleiben ließen. Aber jetzt? Niemand hat mehr Angst, niemanden interessiert die vulnerable Gruppe, keiner will es, alle zipft es an, wie unser Innenminister sagt, alle nervt es. Wir fühlen uns eingesperrt und um unser Glück betrogen, weil wir das Gefühl nicht kennen, dass wir die Zügel nicht in der Hand haben. Aber das Prinzip, dass wir die Herren der Welt sind, ist vor allem eines: reine Illusion. Nichts haben wir in der Hand. Für Menschen wie uns, die aber ihr Leben lang genau das gelernt haben, ist es, als ob man ein wildes Tier in einen Käfig sperrt. Es schmeißt sich mit all seiner Kraft gegen die Gitterstäbe, es schreit und knurrt, ist zornig und schäumt vor Wut. Trotzig, mit irrem Blick und ungläubig, ob der neuen Situation, verwendet es all seine Kraft auf einen Kampf, der bereits entschieden ist. Man kann es doch nicht seiner Freiheit berauben! Man kann. Das Tier ist im Käfig und da wird es bleiben. Es muss das Unausweichliche akzeptieren, wenn es sich nicht selbst zu Grunde richten will. Es bringt nichts, wenn wir, als Gesellschaft, uns nun gegen all die Maßnahmen - man mag davon halten was man will - wehren und uns gegen die Gitterstäbe schmeißen. Es wird sich nichts zum Positiven ändern, wenn wir absichtlich alles boykottieren. Das ist das Verhalten eines dreijährigen Kindes, das glaubt, mit Schreien und Stampfen und Weinen, macht es sich die Welt, wie es seinen begrenzten Vorstellungen entspricht. Klüger und auch nervenschonender ist es, das Unausweichliche zu akzeptieren, Kraft zu sammeln, unsere Wunden zu lecken und uns vorbereiten. Auf die Zeit, die nachher kommen wird. Und sie wird kommen. Und im besten Fall haben wir dann eines gelernt: Demut. Wir sind nicht die Herren der Welt.

Elisabeth Kofler, 5602 Wagrain