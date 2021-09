Die Altstadt braucht Parkmöglichkeiten

Als Unternehmerin in der Salzburger Altstadt ist mir die Erweiterung der Mönchsberggarage ein besonderes Anliegen. Die direkte Erreichbarkeit der Altstadt ist absolut notwendig und akquiriert eine gehobene Kaufkraft.

Unsere Salzburger Altstadt bietet so eine Vielfalt an schönen Geschäften, Kulinarik und Kultur. Unsere Kunden und Gäste aus aller Welt erwarten sich die Möglichkeit, unkompliziert parken zu können. Mittels kurzen Fußwegs ist jeder sofort im historischem Zentrum. Familien mit Kindern, ältere Personen und Touristen schätzen es sehr, bei Regen oder Schnee trocken in und aus ihrem Auto steigen zu können. Weiters bieten mehr Stellplätze die Möglichkeit, endlich weitere historische Plätze autofrei zu präsentieren. Im Berg sind Pkw versteckt und stören optisch nicht. Für Angestellte und Bewohner werden zusätzliche Parkplätze geschaffen.

Aus unternehmerischer Sicht muss sich die Altstadt weiterentwickeln, wir brauchen die Belebung und dafür eine funktionierende Infrastruktur.



Mag. Susanne Wach-Spatt, Altstadt-Unternehmerin Universitätsplatz