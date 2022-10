Die anderen zahlen

Die SN schreiben am 22. Oktober über den lawinenartig ansteigenden Bedarf mancher Rohstoffe für die Wende von fossiler zu erneuerbarer Energie. Der Westen benötigt sie für grüne Produkte, wie E-Autos oder Windräder, sowie für viele weitere Schlüsseltechnologien. In einer ORF Doku sah man, wie diese Metalle, seltene Erden und Grafit abgebaut werden, vorwiegend in Südamerika, Afrika und in China. Die Menschen arbeiten dort unter erbärmlich gesundheitlichen Bedingungen und haben eine deutlich kürzere Lebenserwartung.

Damit wir grün und komfortabel leben können, muss ein hoher Preis gezahlt werden. Von Menschen der Dritten Welt. Es macht tief betroffen.





Benno Treml, 5101 Bergheim