Die Angst der Nationalteams vor der Gelben Karte

Wohlkalkulierter Rückzieher oder Feigheit? Jedenfalls wurde eine Chance vertan, der FIFA die Stirn zu bieten. Neben all den anderen Unzulänglichkeiten, die dieses Turnier noch zu bieten hat, wurde endgültig die Frage, braucht Infantino die Nationalteams oder brauchen die Nationalteams Infantino, für die FIFA geklärt.

Damit steht die Tür weit offen, dass wir einer der letzten Fußballweltmeisterschaften erleben, für die man sich noch qualifizieren kann. Die FIFA wird die WM in eine Einladungsveranstaltung umzuwandeln. Der Vorteil liegt auf der Hand, FIFA und das veranstaltende Land bestimmen die Teilnehmerliste. Nur ein Gedanke. Was wäre gewesen, hätte sich Israel qualifiziert? Einige Staaten verbieten es ihren Spielern, gegen Israelis Fußball zu spielen. Das Losglück zwingen und nur Europäische Staaten auf Israel treffen lassen? Dieses Szenario ist der FIFA Gott sei Dank erspart geblieben.

Ein anderes Beispiel. Fußballweltmeisterschaft in China? Taiwan spielt nicht mit, weil die FIFA nicht einlädt. So praktisch. Einem ungetrübten Fest stünde nichts mehr im Wege. Und was bedeutet das für den Rest der Nationalmannschaften? Je nach Attraktivität gibt es sagenhaft hohe Antrittsprämien. Finanzielle Sorgen hatte das FIFA Syndikat noch nie, weil Geld, wie wir alle wissen, nicht stinkt. Und noch ein positiver Aspekt, Superstars wie Erling Haaland oder Mohamed Salah würden in einem geänderten Modus auf alle Fälle irgendwo spielen. Dafür sorgen schon die FIFA, die Sponsoren und somit alle Fußballfans rund um den Globus.





Markus Brandl, 5424 Bad Vigaun