Die Angst der Politiker vor der eigenen Überforderung

Sehr geehrte Frau Huber! Ihr Leitartikel "Was sich Salzburg nicht leisten kann" ist wirklich sensationell! Da möchte ich Ihnen herzlich gratulieren! Dieser Beitrag ist in unserem Verein "Die Rote Elektrische" Tagesgespräch. Sie drücken das aus, was wir schon seit langem vermuten, nämlich die Angst diverser Politiker vor der eigenen Überforderung, weil ihnen die Tragweite des Projekts nicht geheuer ist. Es könnte ja sein, dass man bemerkt, dass sie nicht vernetzt denken können und sie sich daher blamieren könnten. Vom früheren Bürgermeister Heinz Schaden war schon lange bekannt, dass Beträge über 100 Millionen ihn zum Ausrasten bringen konnten. Darum war er gegen die Lokalbahnverlängerung und das dürfte auch auf Vize Auinger zutreffen.

Überforderte und uninformierte Politiker dürften wohl der Grund dafür sein, dass in Salzburg seit Jahrzehnten nicht Grundlegendes passiert. Politiker wie Bgm. Lettner (Tieferlegung Lokalbahnhof) und Landeshauptmann-Stv. Gasteiger (Verkehrsverbund), die Entscheidungen zum Wohle der Bevölkerung getroffen haben, wurden aus ihren eigenen Parteien rausgeekelt. Hoffentlich passiert das nicht auch Landesrat Schnöll. Das zeigt irgendwie schildbürgerhafte Tendenzen in der Salzburger Politik. Ich diskutiere seit vielen Jahren auch mit international anerkannten Verkehrsexperten. Zwei davon sagten mir, sehr ernüchternd, " . . . mit den Politikern in Salzburg wird das nie etwas . . ." oder " . . . solange Ihr solche Politiker wählt, verdient Ihr gar nicht so ein exzellentes Projekt . . .". Als überzeugter Salzburger schmerzt mich so eine Aussage, aber es dürfte den Kern der Wahrheit treffen. Wenn ich öfter mit jemandem über die "Lokalbahnverlängerung" diskutiere, höre ich sehr oft " . . . ja das wäre eine tolle Sache, aber mit den Politikern . . ."

Richard Fuchs, Verein "Die Rote Elektrische", 5020 Salzburg