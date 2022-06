Die Angst vor UFOs ist schon alt

Zum Artikel "75 Jahre UFO-Sichtung" wäre anzumerken, dass zumindest in den Köpfen der Menschen dieses Konzept schon wesentlich länger herumschwirrt. Schon seit H.G. Wells berühmtem Roman "Krieg der Welten" (1898), in welchem die "Marsianer" in einem zylindrischen metallischen Objekt auf der Erde landen, fürchtete man sich vor außerirdischen Flugobjekten. Einem breiteren Publikum wurde der Stoff durch die Ausstrahlung der berühmten Hörspiel-Version von Orson Welles im Jahr 1938 vermittelt, welche einzelne Hörer in New York in Panik versetzte. Schon damals riefen Menschen bei der Polizei an und berichteten, sie hätten die Flugobjekte "gesehen".

Markus Kerschbaumer, 8052 Graz