Die anonyme Bewertungs-App

Redakteur Manfred Perterer schreibt, dass diese App die Debatte um die Beurteilung der Lehrer durch ihre Kunden in Gang bringt. Zunächst sind Schüler und Schülerinnen keine Kunden, die sich Unterricht wie eine Pizza bestellen. Die Beurteilung der Schüler und Schülerinnen erfolgt auch nicht zum Gaudium der Lehrer. Ein Zeugnis bewertet nicht den "Schüler", sondern seine Leistungen, nach den Regeln einer "Leistungsbeurteilungs-Verordnung" des Ministeriums. Diese Beurteilung ist keineswegs anonym und kann angefochten werden. Diese Bewertung öffnet den Kindern und Jugendlichen die Türen für weiterführende Schulen, Universitäten und Berufen.

Perterer schreibt weiter: "Kinder und Jugendliche müssen ihre Leistungen von Lehrern beurteilen lassen. Warum soll das umgekehrt nicht möglich sein?"

Sinn ergibt das nur mit einer Feedback-Kultur in einem wertschätzenden Rahmen. Diese existiert in unserer Schule schon länger. So muss jeder Lehrer einmal in Jahr das Feedback einer Klasse, in Form eines umfangreichen Fragebogens, einholen. Schule und Direktor erhalten Feedback von den Eltern. In wirklich problematischen Fällen müssen die Bildungsdirektionen, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, tätig werden.

Die App "Lernsieg" erfüllt einfachste Voraussetzungen einer fairen Lehrer-Bewertung nicht. Zur Registrierung braucht es keines Beweises, dass man tatsächlich Schüler des Bewerteten ist. Wo bleiben Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte der Lehrer. Warum schützt das Ministerium nicht ihre Arbeitnehmer. Was macht diese App, die von einer Investorengruppe mit einem sechsstelligen Eurobetrag unterstützt wird, mit den Daten? Könnte dahinter nicht das Geschäft mit den Handynummern dieser höchst lukrativen Gruppe der Jugendlichen stehen. Es wurde ja von den Betreibern bei der Pressekonferenz am 15. November verkündet, dass die App mittelfristig Geld bringen soll. Für dieses Geschäftsmodell sollen wir Lehrer am digitalen Pranger stehen? Wer sind die Nächsten? Möglicherweise die Journalisten, Herr Perterer: zwei Sterne!





Mag. Alois Baumgartner, 6020 Innsbruck