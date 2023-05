Die Antheringer Au ist bereits Natur pur

Die "Renaturierung" der Antheringer Au ist ein Widerspruch in sich. Die Antheringer Au ist Natur pur, man kann stundenlang auf vielen Wegen und Pfaden durch sie streifen, findet

viele Biotope und ich wüsste nicht, was man da noch naturnäher verbessern könnte. Wenn man den Wildschweinbestand reduziert bzw. wie geplant herausnimmt, wird auch kein Boden mehr umgewühlt.

Wie man bei Renaturierung die Natur verschlimmbessert, sieht man beim Fischachurwald in Bergheim und in der Weitwörther Au. In Bergheim hat man 80 Prozent des letzten Auurwalds gefällt und aus einem mäandernden, lieblichen Wiesenfluss die Ötztaler Ache gemacht. Bei der Weitwörther Au haben Bagger zwei Jahre große Teile umgeackert und zerstört,

um daraus ein "Natur-Disneyland" zu machen. Außerdem wurde der wunderbare Salzachuferweg (gleichzeitig Tauernradweg) zwischen Bergheim und Oberndorf verlegt, so müssen Spaziergeher, Läufer und Radfahrer wieder auf Straßen ausweichen. Ähnliches blüht uns wieder mit der Antheringer Au. Die Bagger werden jahrelang wüten. Das letzte so schöne Stück des Weges an der Salzach wird wieder verlegt werden.

Bei jedem Kraftwerks- und Bahntunnelbau protestieren Grüne und Naturschützer, wenn nur ein Grubenkäfer gestört wird. Hier "renaturieren" die Grünen mit Begeisterung. Nicht nur, dass es Unsummen kostet, es wird zuerst Natur

zerstört, um sie dann künstlich zu "renaturieren".

Lasst die Natur, wie sie ist, man braucht sie nicht verbessern, wir brauchen kein Disneyland.





Karl Popp, 5101 Bergheim