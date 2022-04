Die Arbeit am Gast aufwerten

Sehr schade, dass die Personalsuche gerade in der Gastrobranche so extrem schwierig ist. Ja, Gast ist man gerne, selbst bedienen genau dann, wenn die anderen freihaben, mag nicht so lustig sein. Dennoch läuft

etwas falsch. Es stimmt, die Arbeit mit Gästen ist nicht leicht,

sie ist aber kommunikativ und nicht eintönig. Hart arbeiten muss man auch in anderen Branchen.

Bei der Zeiteinteilung kommen die Gastwirte so weit entgegen, soweit es geht. Natürlich brauchen sie genau dann ihre Mitarbeiter, wenn viel los ist. Flexibilität ist überall gefragt. Vielleicht sollte es mehr monetäre Anreize, besser gesagt: Erleichterungen, geben, und zwar vonseiten des Staates, also steuerlich sollte mehr netto für Wirte bzw. Mitarbeiter übrig bleiben. Wenn andere fürs Nichtstun sehr viel bekommen, wie eine Gastronomin kritisch anführt, dann ist der Anreiz zum Arbeiten zu gering. Das sollten auch Interessenvertretung und Politik endlich ernsthafter aufgreifen. Auch sollten diejenigen, die arbeitswillig sind, rasch und möglichst unbürokratisch arbeiten dürfen.

Es muss doch eine Form von Aufwertung dieser Arbeit am Gast geben, um trotz wachsender Nachfrage nach dieser Dienstleistung seitens der Gäste nicht zeitlich reduzieren oder gar zusperren zu müssen.

Eines ist insgesamt sehr wichtig, die wechselseitige Wertschätzung und auch viel Verständnis zwischen und unter allen Beteiligten: Gästen, Gastronomen und Mitarbeitern.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt