Die Arbeitenden sind Frauen

Wenn man ehrlich darüber nachdenkt, ist die Personalnot doch in jenen Bereichen eklatant, in welchen vorwiegend Frauen beschäftigt sind: Pflege, Schule und Kinderbetreuung, Gastronomie. Natürlich auch in anderen Sparten, aber auf eine Photovoltaikanlage kann ich trotz Energiekrise warten, darauf dass mir jemand die Windel täglich wechselt eher nicht. Würde es die Politik endlich schaffen, eine flächendeckende Kinderbetreuung für den gesamten Arbeitstag zu installieren und die Gesellschaft, junge Mütter nicht als Emanze, Karrierefrau oder Rabenmutter abzustempeln, hätten wir auf einen Schlag viele Arbeitskräfte, die die kritische Sozialinfrastruktur und den "gesellschaftlichen Kitt: Wirtshaus" aufrecht erhalten könnten.

Christine Hirnsperger-Ebner, 5323 Ebenau