Die Asfinag weist die Kritik zurück

Bei der Schilderung handelt es sich aus unserer Sicht um eine nicht ungewöhnliche, aber subjektive Wahrnehmung, die nicht den Tatsachen entspricht. Die Lärmschutz-Arbeiten in diesem Bereich der A10 erstrecken sich abschnittsweise über elf Kilometer. Es ist nachvollziehbar, dass die Örtlichkeiten der Arbeiten stark wechseln und nicht überall gleichzeitig "Betrieb" herrscht.

Diese Arbeiten hatten von Anfang an ein sehr enges Zeitkorsett, weil es unser Bestreben ist, die Tauernautobahn vor allem im Sommer möglichst baustellenfrei zu halten. Die Fertigstellung auf der Richtungsfahrbahn Salzburg war immer mit Ende Juli eingetaktet. Aufgrund der derzeit üblichen Lieferengpässe in der Baubranche hat sich ein Verzug von zehn Tagen ergeben. Die gute Nachricht ist, dass auch die Richtungsfahrbahn Salzburg mit 9. August baustellenfrei ist - also bevor die Rückreisewelle nach Norden auf den Höhepunkt zusteuert.





Mag. Christoph Pollinger, M.A. Pressesprecher Oberösterreich und Salzburg ASFINAG, 4052 Ansfelden