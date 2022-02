Die Asylverfahren zügig durchführen

Geradezu schablonenhaft wiederholen sich seit Jahren Einzelberichte über "grausame" Abschiebungen. Dabei wäre das Problem leicht lösbar.

Die Justizministerin brauchte nur die übertriebenen Möglichkeiten, mit zahllosen Einsprüchen Asylverfahren jahrelang in die Länge zu ziehen, zu streichen und dem Nationalrat einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen. Dann wäre jedes Asylverfahren in wenigen Wochen erledigt.

Warum geschieht das nicht? Weil sich Österreich freiwillig in die Geiselhaft eines EU-Rechtssystems begeben hat, das zu einem einseitigen Asylrecht für EU-Theoretiker geführt hat: Es leistet illegaler Migration Vorschub und untergräbt gleichzeitig den Willen der Mehrheit der österreichischen Bevölkerung. Die Justizministerin lässt diesen Missstand bewusst schleifen, fördert durch ihr Stillhalten die Erosion der Demokratie durch neue Kräfte, die aus alten Löchern hervorkriechen. Sie hebelt nebenbei die Logik von Ursache und Wirkung aus, was den Schleppern prächtig in die Hände spielt.

Abschiebungen werden ja nur deshalb als "grausam" empfunden, weil das derzeit geltende Recht kurze Asylverfahren ausschließt. Durch endlose Einsprüche wird der Rechtsstaat zum Popanz und Selbstzweck.

Viele Medien beschreiben diese Fehlentwicklung mit einseitigen "Tränenreißer-Storys", leider ohne Analyse der langjährigen gesetzlichen Defizite.

Der Junge aus Aserbaidschan hat mein Mitgefühl. Er hat das Prokrustesbett dieser verkorksten Rechtsordnung nicht verdient. Das mit der EU abgestimmte österreichische Asylrecht ist derart überdreht, dass es die zügige Umsetzung negativer Asylverfahren durch ständig neue kreative Einsprüche systematisch behindert. Das kostet nicht nur Milliarden an Steuergeld, sondern stört das Zusammenleben in Österreich empfindlich.



Dr. Silvester Schröger, 5020 Salzburg