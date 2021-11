Die Aufgabe der Medien!

Zu "Corona verzeith nicht, auf einem Auge blind zu sein":

Sehr geehrter Herr Schwischei, Ihr Artikel vom 6. 11. kann nicht unwidersprochen bleiben. Sie kritisieren, dass die Politik wieder erste Warnsignale ignorierte, Salzburg nicht früher ein PCR-Testsystem installierte und die Drittimpfung nicht schon im Sommer forciert wurde. Ihre Meinung in Ehren, aber erlauben Sie mir die Frage, wo Sie und viele Ihrer Berufskollegen im Sommer waren. Israel hatte just in dieser Zeit große Probleme mit Impfdurchbrüchen. Diese Tatsache war den gängigen Leitmedien oft nur eine Randnotiz wert. Sie hätten die Politik ja darauf hinweisen können. Sind Recherche, Aufzeigen und Hinterfragen nicht Aufgaben des freien Journalismus? Ihr Vorschlag über kostenpflichtige PCR-Tests ist kontraproduktiv. Gerade mit dem Wissen, dass auch Geimpfte sich anstecken und das Virus übertragen, ist eine Testung in regelmäßigen Abständen für alle - geimpft, genesen, ungeimpft - die effektivste Methode, dem Infektionsgeschehen Herr zu werden.

Daniela Burrello, 5061 Elsbethen