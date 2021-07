Die Auswirkungen von CO2

Der ganze Widersinn und die drastische Unangepasstheit unseres menschlichen Tuns klang mir am Sonntagmorgen aus dem Radio entgegen:

Während nach den Zerstörungen menschlicher Siedlungen und vielen Toten in Deutschland und nahebei durch ungeheuer angesammelte Regenmengen, deren Wirkung mich an die Zerstörungen durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg gemahnen, und auch im Land Salzburg und in Tirol und anderswo in Österreich sich ähnliches ereignet und Autos schon weggespült wurden, wird gleichzeitig auf österreichischen Auto-Rennstrecken unbeeindruckt von diesen Ereignissen im Dienste der Auto-Industrie massenhaft CO2 in die Luft gejagt, das unsere missliche Lage ja erzeugt und ständig verschlimmert. Wieso hat diese ungeheuerliche Wirkung noch niemand erkannt und abgestellt?

Wieso ist die Politik, auch die grüne, dafür noch immer blind?

Dr. Ilse Hanak, 5020 Salzburg