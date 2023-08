Die Bädermisere trifft das ganze Land

Zum Artikel "Sperre offenbart Mangel an Bädern" vom 23. 8. 2023: Als gelernter Österreicher neigt man dazu, auf die Sperre des Paracelsus-Hallenbads in dreistufiger Aufregung zu reagieren: "Öha - uiuiui - da hamma den Schaß."

Warum hängt der Sportstättenbau in der Stadt Salzburg wegen fehlender Ahnung und Einschätzung, Planungs- und Baumängeln sowie anfangs strikter Kostenminimierung, die später mit Nachbesserungen teurer ergänzt wird, derart in den Seilen?

Seit der Sperre des Paracelsusbads gibt es in der Stadt ein einziges Dreimeterbrett im "Lepi", das gemeinsam mit dem Sprungturm mit Glück am Nachmittag 30 Minuten offen ist. Da macht man der Jugend keine Freude.

Aber die Bädermisere trifft das ganze Bundesland. Seit dem Zusperren des Bads in St. Gilgen hat der größte Schulbezirk des Landes kein Hallenbad mehr. In manchen Regionen muss auf den Wintertourismus Rücksicht genommen werden und in der Hochsaison auf Badzeiten verzichtet werden. Oder es erfolgt eine Aufteilung: in einer Woche die Volksschulen, dann die Mittelschulen und in der nächsten die höheren Schulen. Regelmäßiger Unterricht im Drei-Wochen-Rhythmus sieht anders aus, meist erfolgt dann zwei bis drei Mal "Baden" im Semester. Zudem fallen hohe Fahrtkosten an. Auch wenn das jeweilige Badpersonal dabei Verständnis und Engagement zeigt: Die Wasserfläche wird deshalb leider nicht größer.

Zugegeben: Ein Hallenbad lässt sich mit Wahrscheinlichkeit nicht oder nur sehr schwer kostendeckend führen - hohe Energiekosten sowie durch die Feuchtigkeit frühere Sanierungen als bei einer Sporthalle.

Aber ich bin der festen Ansicht und werde auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es sich Salzburgs Bevölkerung - und da vor allem die Jugend - verdient, sich regelmäßig, ohne großen logistischen Aufwand dafür betreiben zu müssen, im Wasser bewegen, schwimmen lernen und die im österreichischen Lehrplan vorgesehenen Aufgaben erfüllen zu können.

Fritz Gruber, 5020 Salzburg