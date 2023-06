Die Baugesetze für Häuslbauer ändern

Da engagiert sich ein Bürger mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen an seinem Haus, um damit von den Energiemultis unabhängig zu werden. Dann schlägt der Amtsschimmel in Form der Baubehörde zu. Wo waren die ganzen Behördenvertreter und Politiker, als es darum ging, durch das Land eine 380-kV-Leitung zu errichten? Da wurden Strafen verteilt und Grundeigentümer enteignet. Und damit die Landtagswahlen nicht gestört wurden, darf das neue "Wahrzeichen" am Nockstein erst danach errichtet werden.

Die Energiekosten haben mittlerweile eine Höhe erreicht, die sich ein normal Sterblicher fast nicht mehr leisten kann. Anstatt ordentlich auf den Tisch zu hauen, werden Peanuts verteilt, die wiederum nur den Öl- und Strommultis zu Gute kommen. Anstatt die Errichtung von PV-Anlagen zu erleichtern, ist geplant, den Bau von Wasserkraftwerken und Windkraftanlagen zu vereinfachen. Dafür mein vollstes Verständnis. Aber ich glaube nicht, dass ein Häuslbauer solche Anlagen plant.

Also, liebe neue Landesregierung, setzt euch hin und ändert die Baugesetze, damit den Ökopionieren nicht weiter Knüppel zwischen die Beine geworfen werden.



Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen