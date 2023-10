Die Baukosten für den S-Link werden explodieren

Am 26. November findet die Bürgerabstimmung über den S-Link statt. Sie ist für die politische Entscheidung nicht bindend, aber eines steht schon vorweg fest: dass sowohl Befürworter als auch Gegner das Ergebnis für sich beanspruchen. Der erste Bauabschnitt vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz, wo ohnehin genug Buslinien fahren, hat es kostenmäßig in sich. Der schwierige Untergrund und die Anrainersituation mit hohen Entschädigungsforderungen werden die Baukosten wie in Salzburg so üblich explodieren lassen, sodass ein Weiterbau nach Hallein nicht finanzierbar ist. Die Einweihung der Mini-U-Bahn wird gebührlich gefeiert werden und vielleicht schafft sie es ins Guinnessbuch der Rekorde als teuerste Mini-U-Bahn der Welt.

Dr. Dietmar Schmittner, 5020 Salzburg