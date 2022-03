Die Baumfällungen sind ein Frevel

Welche amtlichen Ausreden werden uns wieder aufgetischt werden, um die zahlreichen Baumfällungen heuer auf dem Mönchsberg zu begründen? Im wahrsten Sinne des Wortes "kerngesunde" Bäume mit unterschiedlichsten Stammdurchmessern (mächtige Buchen, reihenweise dünnere Hainbuchen etc.) wurden vor allem oberhalb der Riedenburger Stiege, entlang des Verlaufs der Reichenhaller Straße, auf der Richterhöhe etc. gefällt.

Bestand für diese unverständliche derzeit noch laufende Aktion wirklich die so oft zitierte "Gefahr im Verzug", um diesen Frevel an der städtischen Natur zu rechtfertigen? Am Rainberg wurde für die notwendige Fällung eines einzigen Baumriesen so nebenbei der ganze Hangfuß entlang der Alm gerodet. Baulandreserve?



Walter Schlegel, 5020 Salzburg