Die Baustellen des ÖSV

In weniger als vier Wochen beginnen zwei große Skiweltmeisterschaften, die der Alpinen und im Biathlon - und der Weg dorthin ist im größten Skiverband der Welt, dem ÖSV, von Baustellen geprägt. Es sind die alpinen Technikerinnen und die männlichen Skijäger, die Sorgen machen. Dafür verantwortlich sind weniger die Akteure als deren Chefs. "Ich bin mit der Zusammensetzung der Trainer absolut zufrieden", hatte Alpin-Boss Herbert Mandl im Sommer gesagt und der norwegische Biathlon-Coach Vegard Bitnes (von 2016 bis 2019 erfolgloser ÖSV-Damentrainer) hatte gemeint, "dass die Pfeile bei allen Athleten in die richtige Richtung zeigen." Beide Prognosen waren falsch. Zwölf alpine ÖSV-Damen haben in Slalom und Riesentorlauf bis jetzt 817 Weltcup-Punkte gesammelt, das sind fast 200 weniger als Mikaela Shiffrin im Alleingang. Die Biathleten laufen in der Loipe hinterher, weil die Präparierung der Skier nicht funktioniert; Teamleader Simon Eder reiste in der Weihnachtspause auf eigene Kosten nach Oslo, um sich bei einem Fachmann Rat (für den Schliff der Skier) zu holen. Trainerwechsel kurz vor dem Saisonhöhepunkt bringen nichts, vielmehr müssen sich die Verantwortlichen bis in die oberste Etage fragen, weshalb sie zum Spiel bei den alpinen Damen die alte Betreuergarnitur (2020/21 mit 32 top 10-Plätzen, 2021/22 mit 27 top 10-Plätzen in den Technikrennen) abserviert haben und einen "Schleifer" wie Livio Magoni mit kostspieligem Spezialauftrag für eine einzige Läuferin geholt haben - und die hat in dieser Saison Rückstände bis zu vier Sekunden. War damals schon das Vertrauen in die eigene Trainergarnitur so gering?

Vielleicht basiert die derzeit viel zitierte "fehlende Kommunikation" auf dieser offensichtlichen Fehlentscheidung.





Prof. Joachim Glaser, 5020 Salzburg