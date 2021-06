Die Bedeutung von "dienstlich"

Zu allem, was schon über die unsäglichen Chats einer völlig abgehobenen Politikergruppe gesagt wurde, möchte ich noch folgenden Aspekt zu bedenken geben: Es handelte sich meines Wissens nach bei allen Handys um Diensthandys und damit ist die Frage von "privat" wesentlich differenzierter zu betrachten! In meiner Dienstzeit als kleine Beamtin wusste frau sehr wohl, was das Wort "dienstlich" bedeutet.

Manche dieser Herrschaften scheinen allerdings die Republik als Selbstbedienungsladen ohne Kasse zu verstehen.

Höchste Zeit, dass man ihnen und den folgenden Politikern/-innen beibringt, was Anstand, Gesetz und Moral bedeuten; und sei es durch das Gericht!







Elisabeth Ohnewas, 3424 Zeiselmauer